Ny hobbybutik har købt inventar og varer fra en af Koldings ældste butikker

- Da jeg besluttede mig for at åbne en butik med hobbyartikler i Vamdrup, forsøgte jeg at holde mig fra de produkter, Arne Jeppesen solgte i Papirlageret, for jeg ville nødig træde ham over tæerne. Men den uge, hvor jeg lukkede op, meddelte han, at han lukkede butikken. Derfor tog jeg ned for at snakke med ham. Papirlageret efterlader et stort hul på mange områder. Jeg har købt en del af hans varer, som jeg nu skal have ind i min lille butik i Vamdrup. Arne Jeppesen har også fortalt nogle af sine leverandører, at de vil høre fra mig, forklarer Tommy Lass.

Flere varer på hylderne

Med varerne fra Papirlageret vokser antallet af varer i Hobby 4 Alle i Vamdrup med cirka en femtedel. Tommy Lass vil holde status og tælle op i den kommende weekend, inden varerne flyttes på plads i butikken.

- Jeg er også i gang med at lave en webshop, som jeg håber kommer op at køre i løbet af en måneds tid eller to.

Det var først den 19. oktober sidste år, at forretningen i Vamdrup åbnede. Her er alt i alt 90 kvadratmeter.

- Vamdrup er en lille by, og jeg har allerede fået et nært forhold til mange af mine kunder. Der er nogle, der kommer flere gange om ugen. Kunderne kommer også fra steder som Kolding og Vojens. I år vil jeg få flere folk udefra, for jeg vil lave noget for dem, der sidder og laver kort. Der findes ikke ret mange forretninger rundt omkring, der har noget til kort-fremstilling. Bruger man et ganske almindeligt ark A4-karton, så går der for meget papir til spilde. Jeg har købt karton med de rigtige mål.

Hvordan er din forretning kommet i gang?

- Det går godt, jeg holder det, jeg har budgetteret med at have i omsætning. Samtidig har der været råd til at købe lidt nye varer. Jeg har flere gange sagt, at i den her uge skal jeg ikke have nye varer hjem, men sådan en uge har jeg endnu ikke haft. Og det handler ikke om genbestillinger, men om nye varer på hylderne.

Lige nu er han oppe på at have 2500 forskellige ting i butikken. Da butikken åbnede var der omkring 1400 forskellige varer.

- Antallet af varer vokser, fordi det går godt, og fordi jeg gerne vil efterkomme kundernes forespørgsler.

Selv om butikken går fint, så skal den blive ved med at være en hobbybutik.

- Jeg arbejder i København tre dage om ugen i et firma, hvor vi konstruerer modeltog. Butikken med hobbyartikler er åben torsdag, fredag og lørdag.

Han har sin mor til at afløse, hvis han ikke kan passe butikken.

- Min kone har et fleksjob, som hun er glad for, så hun hjælper ikke til i butikken. Men hun er udlært i en hobbybutik, så ind imellem spørger jeg hende til råds, fortæller Tommy Lass.