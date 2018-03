Ny generation af graffiti-forbrydere hærger i Kolding

Graffiti-hærværket vokser i Kolding igen, lyder vurderingen fra Kolding Kommune. Nu bliver politiet draget ind i forebyggelsesarbejdet. Politikerne overvejer at lave registrering af hvert enkelt graffiti-eksempel, før det renses af.

Kolding: Efter at Kolding Kommune og City Kolding i seks år målrettet har sat ind for at bekæmpe graffitihærværket i Koldings midtby, så må begge parter nu med beklagelse konstatere, at hærværket igen tager til i omfang. Det fremgår af en status på indsatsen mod graffitihærværk i Kolding Kommune fra en særlig koordinationsgruppe med repræsentanter fra City Kolding, Kulturlogen, Kulturafdelingen og Vej & Park. Vej & Park afrenser løbende graffiti på kommunale ejendomme, mens City Kolding tilbyder en særlig afrensningsordning via et privat firma til de private ejendomsejere i midtbyen. I statusrapporten kan man læse, at gruppen siden juni sidste år har haft en målrettet dialog med ejerne af de mest berørte ejendomme om afrensning for at koordinere en fælles indsats for en ren bymidte. Men "imidlertid har repræsentanterne i gruppen ikke observeret en bedring i form af færre nye ulovlige graffitianslag. Tværtimod har gruppen en formodning om, at der er en ny generation af unge graffitimalere, der laver ulovlig graffiti og tagging, på vej", hedder det i redegørelsen.

Ulovlig graffiti er noget forbandet svineri. Det er grimt og ødelæggende for vores midtby. Jesper Elkjær (R), formand for kulturudvalget

Politiet med igen På baggrund af den øgede mængde af graffitihærværk i bymidten er politiet, ungdomsskolen og SSP nu inviteret med til gruppens møder igen, og alle har sagt ja til at deltage. Næste møde finder sted 25. april, oplyser kulturchef ved Kolding Kommune Lisbet Lambert. - Dengang vi så en klar bedring, overgik indsatsen mod graffitien til ren drift. Men nu vurderer vi, at der er brug for en forebyggende indsats igen, siger kulturchefen og forklarer, hvad SSP, politi og ungdomsskolen kan hjælpe med: - De skal have fat i nogle af de rødder, der laver ulovlig graffiti, og overbevise dem om, at det er meget bedre at lave lovlig graffiti. Det kan de for eksempel gøre ved at komme med ind i det fællesskab, som Kulturlogen har skabt på Råværket.