Ny gadeplansmedarbejder skal få forældre på banen for at undgå ballade med børn

Da der sidste sommer blev der sat ild til en ATV på en cykelsti på Rylevej, blev brandvæsnet blev mødt af stenkastende unge mennesker og måtte have assistance fra politiet, før man kunne komme til at slukke branden. På billedet ses brandinspektør Christina Fischer. Den episode er en del af baggrunden for, at politikerne har afsat penge på årets budget til at ansætte en gadeplansmedarbejder, der skal have fokus på at inddrage forældre for at forebygge ballade. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard