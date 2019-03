Ny formand for Forum Christiansfeld

Christiansfeld: Hos Forum Christiansfeld kunne formand H.C. Jensen ved generalforsamlingen berette om et roligt arbejdsår med vinfestival og samarbejdet i Centerbygruppen sammen med Lunderskov, Vamdrup og Lokaldemokratiudvalget som de største arbejdsopgaver.

Vinfestivalen blev afviklet med succes, og det er besluttet at investere dels i nyt materiel, dels i renovering af eksisterende materiel, hovedsagelig pavillonerne.

I forbindelse med centerbysamarbejdet er der forhandlet tilskud til læplantninger omkring en ny legeplads i Steenbjerg, udskiftning af stibelysning i alléen til Brødremenighedens kirkegård og et tilskud i forbindelse med et projekt i Søstrehusets have, hvor Kolding kommune, Brødremenigheden og Forum Christiansfeld samarbejder om etablering af et offentligt opholds- og aktivitetsareal for familier med børn.

Kasserer Finn Johansen og formand H.C. Jensen genopstillede ikke, og i stedet blev Attilla Szocska valgt som ny kasserer og tidligere borgmester i Christiansfeld kommune, Jørgen From, som ny formand.