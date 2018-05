Ny erhvervsboss: Flere hænder og digitalisering står højt på listen

Den nye direktør i Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, er ved at grave sig ned i substansen og på rundtur i erhvervslivet, men allerede nu kan direktøren udpege to emner, der kommer i fokus. Mangel på arbejdskraft og digitaliseringen.

Kolding: Aldrig har der været så mange lønmodtagere i Danmark. Isoleret set en god nyhed. I hvert fald ved første øjekast, lyder det fra Morten Bjørn Hansen, der 1. maj tiltrådte stillingen som administrerende direktør i Business Kolding.

- Vi har så god en økonomi, at vi har sat beskæftigelsesrekord. Det skal vi selvfølgelig være glade for. Men vi skal samtidig være opmærksomme på, at vi risikerer, at der kommer flaskehalse på arbejdsmarkedet. Det betyder, at opsvinget risikerer at stoppe ret brat. Så set med mine briller er det noget, Business Kolding skal arbejde med, så virksomhederne har mulighed for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, siger Morten Bjørn Hansen.

Han har netop sat sig i direktørstolen i Business Kolding, og understreger, at han ikke kender det lokale erhvervsliv i detaljer. Men spørgsmålet om arbejdskraft vil helt sikkert fylde i arbejdet med at understøtte erhvervslivets fremdrift. Det handler blandt andet om at opkvalificere ufaglærte til faglærte.