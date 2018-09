Ny ejer af kæmpebygning vil skabe seniorkollektiv og sundhedscenter

To virksomheder er tæt på at underskrive en lejeaftale, og nu skruer den nye ejer op for markedsføringen af det gamle sygehus, der har stået tomt siden sommeren 2014.

De nye ejere er i gang med at udvide den kommunale børnehave i bygningen, og det projekt er færdigt omkring årsskiftet. Derudover håber ejeren at skabe et sundhedshus. En del af bygningen skal udlejes til erhverv, og så er planen fortsat at skabe mindst 30 boliger i det gamle sygehus.

Det københavnske ejendomsselskab købte ved årsskiftet ejendommen af Danica Pension for 50 millioner kroner. Danica Pension havde længe ambitioner om at ombygge stedet til 70 boliger, men økonomien kunne ikke hænge sammen, og i stedet valgte pensionskassen at sælge det gamle sygehus, der indtil sommeren 2014 var beboet af Syddansk Universitet.

Stort sundhedscenter

To erhvervslejere, som udlejer ikke vil sætte navn på endnu, er tæt på at skrive under på en lejekontrakt, og med udvidelsen af børnehaven er det tæt på, at halvdelen af bygningen på cirka 10.500 kvadratmeter er udlejet. Målet er nu at skabe et sundhedscenter, hvor man tiltrækker blandt andre læger, tandlæger og fysioterapeuter, der kan udnytte fællesfaciliteterne.

- Ambitionen er at skabe en bygning, hvor der er liv hele dagen, så vi udnytter faciliteterne i bygningen. Der er et flot auditorium, og der er en kantine fra dengang, hvor Syddansk Universitet var i bygningen. Og hvis der også bor mennesker i bygningen, så kan vi udnytte rammerne endnu bedre. Vi så gerne, at der kom for eksempel et seniorkollektiv, eller skal vi kalde det et seniorbofællesskab. Og lige nu undersøger vi muligheden for at bygge nye boliger på grunden, men det er først noget, vi skal i gang med at undersøge, siger Eskil Peter Lund. Lige nu handler det om at afsøge muligheden for at skabe et sundhedscenter

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er vanskeligt at få praktiserende læger i mange byer. Og mange undersøgelser viser, at personalet helst vil være et sted, hvor de kan sparre med hinanden. Det gælder læger og tandlæger og alle andre, der arbejder med sundhed, siger Eskil Peter Lund.