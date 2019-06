Ny demonstration for flere hænder i børnehaven:  Det er ikke slut efter valgdagen

Dengang var politikerne velkomne. Men kun som tilskuere. Siden blev valgkampen skudt i gang, og søndag havde partierne fået tilbuddet om at få fem minutters taletid på Akseltorv. Der var dog langt fra 700 på Akseltorv. Eventen i Kolding var også mere et supplement til de store events i Aarhus og København, forklarer tovholderen i Kolding, Betina Sørensen, der er godt tilfreds med effekten af græsrodsbevægelsen.

I Kolding mødte flere end 700 demonstranter til demonstration i starten af april for at støtte budskabet om flere voksne i daginstitutionerne. Søndag gentog forældrebevægelsen aktionen på Alseltorv, der var dog langt fra ligeså mange søndag formiddag. Foto: Morten Pape

Vi bliver ved

- Det er ikke slut efter valgdagen. Slet ikke. SF har jo været meget tydelig om, at de kræver minimumsnormeringer. Så der vil ske noget. Det er jeg sikker på. Men vi skal følge op på det her. Denne her bevægelse "Hvor er der en Voksen?" den fortsætter. Det er ikke sidste gang, at vi står her. Vi bliver ved indtil, at der er kvalitet i daginstitutionerne, så vi kan være bekendt at sende vores børn afsted, siger Betina Sørensen. Hendes yngste barn går i daginstitution i Kolding, og hun er ikke imponeret.

- Det betyder bare rigtig meget for mig, at børn får en god opvækst. Der skal være tid til, at en voksen kan give en krammer. Jeg sidder i dag som specialpædagogisk vejleder på IBA, og arbejder med unge mennesker med diagnoser, som jeg mener stammer fra, at de ikke har fået nok omsorg som små. Og så er der personalesiden. De er hængt op, siger Betina Sørensen.

- Personalet er som dyrepassere, der skal holde børnene inden for de fysiske rammer. Hvis det er ambitionen, så kunne vi placere dem i en stor Ikea. Det er vel ikke meningen? siger Betina Sørensen.