Ny demenshandleplan i Kolding Kommune

- Vi har valgt at lade vores demenspolitik og demensstrategi afløse af en handleplan netop med det sigte at være handlingsorienterede.

Demensvenlige lokalsamfund

Netop de demensvenlige lokalsamfund er et andet indsatsområde:

- Vi skal have et mere rummeligt samfund, hvor vi tager ansvar for hinanden. Vi skal alle være bedre til at respektere hinandens forskelligheder og tilbyde vores hjælp, siger Søren Rasmussen.

I forhold til foreningerne i Kolding, har man valgt at gøre en ekstra målrettet indsats ved at ansætte en såkaldt foreningsmatcher pr. 1. februar 2019. Det skal gøre det muligt for yngre mennesker med demens fortsat at kunne deltage i de aktiviteter, de ønsker.

Et af de nye tiltag, som har været meget efterspurgt er, at den demenskonsulent, der er tilknyttet familien, fremover vil forblive tilknyttet, selvom personen med demens flytter på plejehjem.