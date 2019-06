Ny daginstitution til 120 børn på vej i nordbyen

Daginstitutionen Skovbrynet skal lukkes for at give plads til Comwells store udvidelse. Nu baner Kolding Kommune vej for en ny på Dyrehavevej.

Denne gang bliver det formentlig nordbyen, som får glæde af et nybyggeri på Dyrehavevej, hvor Kolding Kommunes planafdeling netop er gået i gang med at lave en lokalplan for en daginstitution med plads til 120 børn. Forslaget er, at den nye børneinstitution skal placeres i umiddelbar tilknytning til den gamle Dronning Dorothea Skolen - nærmere bestemt på et grønt areal, som i dag fungerer som boldbane.

Det gode ved at lægge den nye institution lige dér er jo, at de forældre, som har deres børn i Skovbrynet, ikke skal til at rykke langt, langt væk.

Tæt på

Det er Comwells store udvidelsesplaner, som gør en ny institution nødvendig. I forbindelse med udbygningen af konferencehotellet på Skovbrynet må daginstitutionen her af samme navn nemlig rives ned, hvilket Koldings politikere for længst har sagt ja til. Der er i dag plads til 75 børn i Skovbrynet.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen (DF) synes, at placeringen på Dyrehavevej er fin.

- Nu udarbejder vi i hvert fald lokalplanforslaget, og så må vi se. Det gode ved at lægge den nye institution lige dér er jo, at de forældre, som har deres børn i Skovbrynet, ikke skal til at rykke langt, langt væk.

- Men vi er også hele tiden opmærksomme på, om der er andre arealer, som giver bedre mening - også i forhold til ghettoplanen, siger hun med henvisning til, at der fremover højst må være 30 procent børn fra ghettoområderne i en daginstitution. Den procentandel er i dag lidt højere i Skovbrynet.

Men under alle omstændigheder gør kommunen nu planerne klar til, at der kan bygges et nyt børnebyggeri på Dyrehavevej. Der bliver i givet fald tale om et byggeri på cirka 1700 kvadratmeter i to etager med den kommende, store daginstitution Kildemosen ved Lykkegårdsvej som forbillede. Kolding Kommune regner med, at lokalplanforslaget for et nybyggeri ved Dyrehavevej kommer i offentlig høring i sensommeren, så det kan vedtages endeligt i byrådet inden jul.

Venstre har tidligere tilkendegivet, at man ønsker at overlade driften af den ny institution til et privat firma, hvis det viser sig at være muligt, men det er ikke afgjort endnu.