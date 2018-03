Ny cykelsti forsinket af frost og kulde

Taps: På Kolding Kommunes hjemmeside kan man læse, at den nye cykelsti mellem Taps og Vonsild efter flere udsættelser forventes færdig den 1. maj. Cykelstien var lovet færdig i slutningen af marts måned, men hård frost og sne har gjort det umuligt for entreprenøren at udføre det planlagte arbejde.

- Det er ærgerligt at måtte udskyde færdiggørelsen igen, men ingen har kunnet forudse, at vi ville få hård vinter i marts måned. Vejret har betydet, at entreprenøren ikke kunne komme i jorden, og det har heller ikke været muligt at lægge asfalt på med så lave temperaturer, oplyser trafikchef Martin Pape, til Kolding Kommune hjemmeside.

Strækningen Taps-Vonsild er sidste del af en ny supercykelsti, som vil binde Christiansfeld og Kolding bedre sammen og gøre det attraktivt for flere cyklister at pendle mellem Christiansfeld, Taps, Vonsild og Kolding.