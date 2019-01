Ny chef i Kolding har susende travlt med store byggeprojekter

- Det er superfedt. Så får jeg jo lov til at være med til at skabe noget, som faktisk kan ses ude i byen på et tidspunkt. Det driver mig. Det er megafedt at få nogle til at lykkes med at bygge noget, som giver noget godt til byen, siger hun.

For der er susende travlt overalt på kontorerne. I øjeblikket er 55 lokalplaner for ligeså mange byggeprojekter af forskellig størrelse på vej gennem systemet - og det er mange. Normalt ligger antallet på omkring 32-35.

Her i de første måneder har hun flyttet sin stol rundt mellem afdelingerne for at lære arbejdspladsen og sine omkring 70 medarbejdere rigtig godt at kende. Når de ellers har tid.

Kolding: Karin Niemann-Christensen har endnu ikke fundet sin faste plads i Kolding Kommunes by- og udviklingsforvaltning, hvor hun har været områdechef for al lokal- og kommuneplanlægning og byggesagsbehandling siden i sommer.

- Det var nok her, min interesse for politik startede, mener hun med henvisning til, at det kræver politisk fornemmelse og indsigt at arbejde i en organisation, der er styret af folkevalgte.

Sin arkitektuddannelse tog hun i København, og hun lagde ud med et job som byggesagsbehandler i Stenløse Kommune, før hun rejste med sin kæreste - nu husbond - Mads til Bruxelles i to år, hvor hun fik job som politisk assistent for EU-parlamentarikeren Gitte Seeberg.

Skrankepaver

Inden jobansøgningen blev sendt afsted til Kolding Kommune, var Karin Niemann-Christensen omkring rådgiverbranchen i to år - først som leder i Bascon og dernæst som strategisk byplanrådgiver i LIFA. Erfaringerne fra den private rådgiverbranche har lært hende at forstå, hvordan projektudviklerne tænker og de dilemmaer, de ofte lander i i deres iver for at komme ud over stepperne.

- Det er jo noget med at forstå sagsforløbet i en kommune, og der er også noget politisk i det. Så man skal vinkle på, at man gerne vil give noget godt til byen, forklarer områdechefen, som altid fokuserer på, at folk skal have en god oplevelse, når de er i kontakt med kommunen for at realisere et stort projekt eller måske bare bygge en carport derhjemme.

Og jo, hun har da også oplevet folk blive vrede og bruge ord som skrankepaver og krakilere om kommunale sagsbehandlere.

- Det er i nogle få enkeltsager. Men nogle gange kommer vi til at prikke hul på en drøm, for vi er også nødt til at træffe afgørelser og overholde lovgivningen. Men vi skal altid gå efter at hjælpe folk med at justere lidt, hvis det er nødvendigt, for at de når i mål med måske 98 procent, siger Karin Niemann-Christensen.