Kolding: Med smage som kokos, jordbær, Orio og Snickers er der gode muligheder for at få stillet sin trang til det søde i den nye butik The Doughnuts, som åbnede i Søndergade 25 i sidste uge.

Bag donut-butikken står den 23-årige slovak Kevin Somsak, der flyttede med sin kæreste til Kolding i januar, da hun skulle begynde at studere her.

At det lige blev donuts skyldes, at Kevin har erfaring med det søde bagværk fra sin barndom, hvor han lavede donuts sammen med sin bedstemor.

- Det er let at lave, og det giver mig mulighed for at bruge min kreativitet et sted, forklarer han.