Ny burgerkæde er åbnet restaurant i Koldings midtby

De næste to afdelinger af den hastigt voksende kæde er planlagt til at åbne i Vejle og Silkeborg.

Kolding: De håber på travlhed hos Koldings nye burgerrestaurant. Og allerede før åbningen fik hele holdet lov til at give den maksimum gas, for der var mange små detaljer, som skulle på plads i løbet af den sidste time, inden The Burger Shack kunne åbne langfredag klokken 11.30.

Der er fokus på økologi hos The Burger Shack, som bruger økologiske grøntsager og kød fra kvæg, der går frit. Restauranten er med i Reefood-ordningen, der kræver, at man arbejder aktivt med at undgå madspild.- Vi ved, at det betyder noget for kunderne, så derfor er det noget, vi skal forholde os til som restaurant, siger Karsten Due fra ejerkredsen.

- Vi synes selv, at vi er et alternativ til den klassiske caféburger, og det vil vi gerne introducere for folk. Her får man for eksempel serveret sin burger pakket ind i papir, for vi synes, at en burger spiser man med hånden, fortæller Mads Nyholm.

Allerede på den første åbningsdag fik de ansatte lov til at arbejde længe. Burgerrestauranten, der ligger i Munkegade, holder nemlig åbent helt til klokken 05 på ugens to store "gå i byen"-dage. Ud over de sene nattegæster bliver der fra første åbningsdag satset på frokostgæster, som på hverdage kan købe burgerfrokost for en halvtredser i introperioden.

- Vi vil gerne skabe en stemning af, at man træder lige indenfor i en hytte i Alaska, og så har folk gjort hvad de kunne for at gøre det hyggeligt for én, siger Karsten Due, der hører til ejerkredsen bag den nye restaurant.

Får ting til at ske

21-årige Mads Nyholm er ansat som den daglige leder af Burger Shack. Ud over ham er der tre fuldtidsansatte og 11 deltidsansatte på lønningslisten her.

Han er fra Silkeborg og tidligere kokkeelev, og så har han været med til at drive Hot Buns-restauranter i både Skagen og København. Det var arbejdet hos Solution Group, der for et års tid siden trak ham til Kolding. Her var opgaven populært sagt at få en fest op at stå, hvad enten det er hos et privat firma eller på en festival, hvor han har lavet events for mærker som Red Bull.

- Min styrke er, at jeg kan få ting til at ske. Jeg er lidt af en knokkelrøv, når det gælder om at få noget sat i gang, siger Mads.