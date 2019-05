Ny brand i faldefærdige Klostergården: Politiet advarer kraftigt mod at gå ind i bygningen

Fredag aften blev der sat ild til noget affald, der lå i Klostergården. Vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard Nielsen advarer folk mod at gå ind i den faldefærdige bygning og minder om, at det er ulovligt.

Ifølge politiinspektøren blev anmelderen af branden efterfølgende kørt til kontrol for røgforgiftning, uden at der umiddelbart var noget galt med vedkommende.

Kraftig advarsel

JydskeVestkysten skrev i slutningen af april, at der ifølge politiet er nogle unge, der huserer i den faldefærdige bygning. Samtidig berrettede TrekantBrand desuden om, at der var blevet startet en brand i bygningen skærtorsdag.

De gentagnede tilfælde af brande og hærværk får Finn Ellesgaard Nielsen til at løfte pegefingeren over for de, der bevæger sig ind i Klostergården.

- Der skal lyde en kraftig advarsel til folk om at holde sig væk derfra. Det gælder de unge, men jeg håber også, at forældre er opmærksomme og siger til deres børn, at de ikke må gå derind. For det er farligt. Det sker ofte med efterladte bygninger at folk bryder ind i dem, og vi holder øje med stedet, fordi det altså er en privat bygning, og det er ulovligt at gå derind, siger vicepolitiinspektøren.

- Bliver man opdaget, kan det koste en sigtelse for ulovlig indtrængen, understreger han.

Ulovlig indtrængen straffes med bøde eller op imod seks måneders fængsel. I særlige tilfælde kan straffen stige til seks års fængsel, hvis den ulovlige indtrængen påfører andre en betydelig skade eller indebærer en særlig risiko.