Ny beredskabsdirektør til Trekantområdets Brandvæsen

TrekantBrand har fået ny beredskabsdirektør.

Det er den 44-årige Jarl Vagn Hansen, der kommer fra et tilsvarende job ved Brand & Redning i Sønderjylland. Tidligere har han også været ansat ved Falck og Aabenraa Kommune som beredskabschef, så det er en erfaren herre inden for feltet, der er kommet til.

- TrekantBrand dækker over et spændende område i Danmark i stor udvikling, som brandvæsnet aktivt skal være en del af. Jeg glæder mig til det nye samarbejde med de 6 ejer-kommuner og kontakten til medarbejderne inden for alle grene af beredskabet. Jeg glæder mig også til at dykke ned i de aktuelle udfordringer, som beredskabet står midt i, og skabe varige fremadrettede løsninger sammen med alle de dedikerede medarbejdere og øvrige interessenter, siger Jarl Vagn Hansen via en pressemeddelelse.

Privat er han gift med Berit, som har har to børn med. Familien bor i Kolding. /exp