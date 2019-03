Ny bar vil lave en fest for alle

Kolding: Efter nogle ugers male- og renoveringsarbejde er Koldings nyeste bar klar til åbning - efter planen i næste weekend.

Baren, som har fået navnet Club Koks, tager over i Munkegade 6, hvor cocktailbaren Moods har haft lokaler indtil for en måneds tid siden.

Bag det nye sted står 51-årige Claus Hansen, som har mange års erfaring fra restaurationsbranchen, både som dørmand og bestyrer, senest med baren Gøg & Gokke i Horsens, som han drev i tre år indtil 2017.

- Jeg var på jagt efter noget nyt og havde en kammerat, der sagde, at jeg skulle prøve at kontakte dem, der havde Moods, fordi de ønskede at træde ud af det. Det har en lidt broget fortid hernede, og de kørte forretningen som de gjorde, men jeg har en anden tilgang til det, siger han.

Den nye bar bliver et sted for alle over 18 år, og det er især på prisen, Koks skal konkurrere.

- Det bliver ikke så meget med fancy drinks. Vi kører mere på mængden, og vi ligger i den rigtige prisende, så alle kan være med, forklarer Claus Hansen.

De sidste detaljer med barens alkoholbevilling mangler stadig at falde på plads, men Claus Hansen forventer at kunne åbne i næste weekend.