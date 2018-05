Ny bar åbner onsdag: Skræddergaarden byder på bedstemorstemning og cocktails

Kolding: Indretningen bliver som en hyggelig bedstemor-stue hos Munkegades nye bar Skræddergaarden, der åbner på onsdag 9. maj klokken 21.

Baren åbner i den bygningen, der ind til sidste år husede spillestedet Tavlen, og selvom omgivelserne er markant anderledes, og selvom der bliver serveret moderne cocktails, så vil noget af det gamle spillested leve videre, mener den esbjergensiske trio bag stedet.- Indretningen er noget anderledes, men de værdier, der har været vigtige for folk, at man føler sig velkommen, og at der er plads til alle, de er der stadig, siger Carsten Prisfeldt, der sammen med sin bror Lars og tredjemanden Anders Davidsen i forvejen ejer to barer og diskoteker i Esbjerg - heriblandt Skræddergaarden Esbjerg.Selvom de har succes med det samme koncept i hjembyen, så går de tre ydmygt til åbningen i Kolding.

- I Esbjerg er vi kendte, men her er vi lidt et ubeskrevet blad. Men vi lytter os til, at folk godt kan bruge et sted med vores profil, siger Carsten Prisfeldt.