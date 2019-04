Ny afgørelse kan blive bombe under stormflodsdige ved Kolding

Kolding: En dugfrisk afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan blive en bombe under de fremskredne planer om at opføre et stormsflodsdige ved Grønninghoved og Binderup strande i Kolding Kommune.

Nævnet har netop fejet Roskilde Kommunes VVM-tilladelse til et digebyggeri i Jyllinge Nordmark af bordet, efter at arbejdet var gået i gang. Så nu står alle maskiner stille. VVM-tilladelser beskriver større anlægsprojekters virkning på miljøet.

Nævnets begrundelse for at underkende Roskilde Kommunes VVM-tilladelse er, at opførelsen af diget ved Roskilde Fjord vil ødelægge en lille bitte del af et særligt beskyttet naturområde - nærmere bestemt en halv procent af det samlede såkaldte Natura 2000-område.

I sin afgørelse henviser nævnet til, at "der i henhold til EU-domstolens praksis må antages at være en meget snæver margin for, hvad der skal betragtes som skade på et Natura 2000-områdes integritet".

Det betyder, at digebyggerne på Sjælland kun har små chancer for at komme videre med projektet, for EU-domstolen er den eneste instans, der kan redde Jyllinge Nordmark-diget med en dispensation. Miljø- og Fødevarenævnets afgørelse kan ikke ankes eller bringes videre til andre danske myndigheder.