Ny affaldsplan: Koldings madaffald skal blive til biogas

Nu sender Koldings politikere en ny affaldsplan i offentlig høring, inden den skal vedtages endeligt. - Det er stadig sund fornuft at lave biogas af vores madaffald, siger Jakob Ville (V).

Kolding: Selvom Koldings politikere netop har sagt nej til, at energiselskabet Nature Energy må bygge et biogasanlæg på Venusvej i Koldings nordlige industrikvarter, og selvom borgmester Jørn Pedersen (V) og viceborgmester Søren Rasmussen (DF) efterfølgende har meldt ud, at der ikke er plads til et biogasanlæg noget sted i Kolding Kommune, så vender byrådspolitikerne ikke ryggen helt til den form for grøn energi. I teknik- og klimaudvalget har medlemmerne nemlig netop i enighed godkendt en revideret affaldsplan for Kolding Kommune, og i den står der, at madaffaldet fra Koldings husstande skal "afsættes til biogasproduktion med efterfølgende udnyttelse på landbrugsjord". Madaffald var sammen med gylle og andet husdyrgødning det, der skulle have været forvandlet til biogas på Nature Energys anlæg på Venusvej.

Plan i høring Affaldsplanen 2019-2024 beskriver Kolding Kommunes mål og aktiviteter for forebyggelse og effektiv udnyttelse af affald. Planen er i offentlig høring fra 11. februar til 5. april, hvorefter renovationsafdelingen behandler input, kritik og ideer, inden affaldsplanen skal godkendes endeligt af Kolding Byråd.



Der afvikles en lang række dialogmøder om affaldsplanen i høringsperioden bl.a. på genbrugspladserne.

Sund fornuft Kolding Kommune er i øjeblikket i gang med at udrulle en ny sorteringsordning, som indebærer, at alle Koldings borgere skal sortere deres husholdningsaffald i to fraktioner - nemlig madaffald og restaffald. I de 8700 husstande i i Vamdrup, Lunderskov og Christiansfeld er sorteringen i fuld gang, og i løbet af i år og næste år kommer resten af kommunen med. Til den tid forventer kommunen, at der vil blive indsamlet 7800 tons madaffald om året. Udvalgsformand Jakob Ville (V) ser ingen modsætninger mellem afvisningen af biogasanlæg i Kolding og affaldsplanens ordlyd om udnyttelsen af Kolding-borgernes madaffald til biogas. - Nej, jeg kobler egentlig ikke de to ting sammen. Det er klart, at hvis vi havde fået et biogasanlæg på Venusvej, så var madaffaldet nok røget dertil. Lige nu ryger det til Nature Energys biogasanlæg i Holsted, og det kan det sikkert blive ved med. Der findes også andre biogasanlæg, som gerne vil have vores madaffald, og det er stadig sund fornuft at lave biogas af vores madaffald, siger han. Jakob Ville tilføjer, at "det da ville have været optimalt", hvis Koldings madaffald også af hensyn til lastbiltransporten kunne have været håndteret i Kolding. - Men det kan så ikke lade sig gøre, konstaterer han.

Plads nok Direktør Ole Hvelpund fra Nature Energy oplyser, at selskabets anlæg i Holsted har tilstrækkelig kapacitet til at modtage alt Koldings madaffald. - Men vi har ikke opgivet at få et biogasanlæg i Kolding. Vi har jo før set politikere ændre holding, og der kommer jo også et valg igen, siger han. Koldings politikere har endnu ikke afgjort, hvad der skal ske med borgernes madaffald, når sorteringsordningen er i gang over alt i hele kommunen. I øjeblikket er det virksomheden Ragn-Sells Danmark A/S, der løser opgaven for Kolding Kommune, men i løbet af i år skal by- og udviklingsforvaltningen undersøge mulige alternativer, før politikerne skal vælge den løsning, de finder bedst. Enhedslistens medlem af teknik- og klimaudvalget Benny Dall mener, at "det er dobbeltmoral af værste skuffe" at sige ja til affaldsplanen og nej til biogasanlæg i Kolding. - Det holder jo ikke en meter, og jeg tænker, at det er helt oplagt, at BlueKolding får opgaven med at lave biogas ud af vores husholdningsaffald, siger han.