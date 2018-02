Ny Sunset Boulevard åbner i Kolding

Kolding: En helt nybygget Sunset Boulevard-restaurant med drive-in åbner til sommer på Vejlevej over for Kolding Storcenter.

Den nye Sunset Boulevard kommer dermed til at ligge få hundrede meter fra Sunset Boulevard i storcentret. Men der er plads til begge restauranter, mener administrerende direktør Jens Broch.

- Vi er rigtig glade for den restaurant, vi har i Kolding, og koldingenserne har taget godt imod os, så der er helt klart plads til en Sunset mere. Med den nye restaurant rammer vi et helt andet segment af folk, der er på farten, så det er to forskellige måder at bruge Sunset på, siger han, som understreger, at menukortet i den nye restaurant selvfølgelig er helt det samme som normalt.

Restauranten skal bygges op fra bunden og forventes at stå klar til åbning i løbet af sommeren.

I mellemtiden søger Sunset Boulevard nyt personale til fastfood-restauranten på Vejlevej.

- Vi kommer til at mangle omkring 40 medarbejdere på både heltid og deltid, siger Jens Broch.