Ny Jernbanegade bliver klar til jul

Kolding: De handlende, beboerne og alle andre, som færdes i Jernbanegade, kan godt begynde at glæde sig til jul. Midt i december regner Kolding Kommune nemlig med at være helt færdig med at renovere den centrale gade på strækningen mellem Buen og Banegårdspladsen, så den kommer til at stå som et mønstereksempel på, hvordan den nye bydesignmanual ser ud i fuld skala.

Koldings politikere har sat tre millioner kroner af til projektet, og Erhvervsklubben Kolding har bidraget med yderligere én, så der nu er i alt fire millioner kroner til at forskønne Jernbanegade med.

- Jernbanegade bliver forhåbentlig en god model for, hvordan resten af byen skal renoveres. Det forventer vi os rigtig meget af, siger Birgitte Kragh (V), formand for plan-, bolig- og miljøudvalget, som netop har godkendt den videre proces for renoveringen.

Helt konkret skal fortovene i Jernbanegade have den samme nye belægning, som ad åre skal brede sig ud over gågaderne i bymidten. Her vil kommunen genbruge sten, som man allerede har liggende på lager, i et miks med de eksisterende røde gågade-teglsten. Man kan allerede i dag se en lille test-firkant i Helligkorsgade.

Også gadeudstyr såsom bænke og skraldespande, belysning og en meget tydelig grøn beplantning, som vil vise vej op mod midtbyen, er på vej til Jernbanegade.

Og så vil kommunen forsøge at opgradere nordsiden af gaden, hvor solen når ned, med opholdsarealer.