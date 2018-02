Ny EWII-topboss renser ud: Siger farvel til endnu en direktør

Der er gang i svingdørene på energivirksomheden EWII.

For anden gang i løbet af blot to uger skiller EWII sig af med en direktør.

Denne gang er det forretningsdirektør Jette Post, som er blevet præsenteret for en fyreseddel og forlader virksomheden 9. februar, fremgår det af en pressemeddelelse.

I slutningen af januar røg Bettina Eriksen som direktør for en række af EWIIs datterselskaber.

Begge fyringer sker som led i en større omstrukturering, som koncernens nye topchef Lars Bonderup Bjørn har sat i værk, efter at han tiltrådte ved årsskiftet.

Nu skulle strukturen være endelig på plads, lyder det fra EWII.

Koncernen bliver opdelt i to søjler: TREFOR Infrastruktur og EWII Business.

Opdelingen sker ifølge virksomheden for at skabe forretningsmæssigt logisk sammenhængende enheder, og med virkning fra årsskiftet 2017/18 bliver holdingselskabet EWII A/S derfor delt op i tre selskaber:

- TREFOR Infrastruktur A/S, som et holdingselskab for infrastrukturselskaberne.

- EWII Business A/S, som holdingselskab for de kommercielle aktiviteter.

- EWII A/S, som et fælles administrationsselskab.

Samtidig styrker koncernen de to søjler ved at opdele det nuværende EWII Teknik A/S, så aktiviteterne indpasses under hver søjle i de to selskaber TREFOR Teknik A/S og EWII Teknik A/S.