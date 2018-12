Det er formanden for aktivitetscentret, Hanne Lind, som har arrangeret julebanko-spillet, der er årets højdepunkt ifølge hende selv. Hanne Lind har været formand for Midtgården i tre år og har arrangeret julebanko alle årene.

Frivillige kræfter

For Hanne Lind er dette afslutningen på et travlt år, hvor de på aktivitetscenter Midtgården har afholdt over 50 arrangementer. Både banko, lørdagsfrokost og udflugter har der været på programmet. Disse arrangementer er blevet finansieret af blandt andet legater, som Hanne Lind er blevet helt vild med at søge.

- Alle os, som er her, er frivillige. Vi får et fast tilskud fra kommunen hvert år til forskellige arrangementer. Og så er jeg blevet meget hooked på det med at søge fonde. Så jeg søger til de arrangementer, vi holder, så vi kan blive ved med at gøre arrangementerne billige for deltagerne, forklarer hun.

I løbet af året har Hanne Lind søgt forskellige legater til afholdning af arrangementerne, og hun har blandt andet fået tildelt 50.000 kroner af Kai D fonden i Kolding.

Spillet trækker mod enden, og det sidste banko bliver råbt for i dag. Den sidste gevinst bliver uddelt og gæsterne begynder så småt at pakke deres ejendele sammen.

Selv de uheldige, som ikke vandt under spillet, får alligevel en præmie med hjem.

Hanne Lind havde nemlig sørget for, at alle deltagerne fik en gratis julestjerne.