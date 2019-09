Nu vil de voksne på gaderne: Natteravne-korps er i støbeskeen

På tirsdag vil en gruppe borgere i Vamdrup med bistand fra kommunens Ungekontakten forsøge at få etableret et korps af Natteravne, der skal være med til at holde et vågent øje med byens unge.

På tirsdag den 17. september kan man høre mere om planerne om at starte Natteravnene op i Kolding, når der inviteres til møde om emnet på Vamdrup Skole. Her kommer en repræsentant fra Natteravnenes landssekretariat, ligesom også lederen af Kolding Kommunes Ungekontakten, Maren Hornbech, deltager.

Vamdrup: En flok voksne, der ved aften- og nattetide går rundt i byen og er klar til at sludre lidt med byens unge, holde et vågent øje med dem og i det hele taget være med til at skabe lidt ekstra tryghed.

Tilgængelige voksne

Ideen til at få Natteravnene til Vamdrup er kommet op i forbindelse med det arbejde, der har været i gang siden foråret for at give aktiviteterne for unge i byen et skub.

Det glæder Maren Hornbech fra Ungekontakten, at der er voksne, som er interesserede i at blive Natteravne.

- Det er godt med voksne, der har en dialog med de unge, og som ikke kommer for at moralisere eller skælde ud. De er derimod tilgængelig til at snakke med og er med til at gøre byen til et rart sted at være for unge, siger Maren Hornbech.

Hun tilføjer, at Natteravne-ture også kan være en mulighed for forældre at komme ud og se de miljøer, de unge færdes i.