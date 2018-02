Nu vender busserne tilbage til banegårdspladsen

I første omgang skal linje 3 til at køre hen over Banegårdspladsen, men flere af de store køretøjer er på vej. Buschaufførene inddrages i arbejdet.

Kolding. Efter nogle år som busløs vender bybusserne snart tilbage til Banegårdspladsen i Kolding.

I første omgang vil kommunen lade linje 3 køre tværs hen over den centrale plads med stoppested på midten, men planen er, at flere af de store gule busser skal følge efter i stedet for at være forvist til omvejen ad Fredericiagade.

- Signalmæssigt hænger det bare godt sammen, at der er buskørsel lige foran banegårdens hovedindgang, når man som togrejsende ankommer til Kolding. Det har en god effekt i stedet for, at bybusserne som nu er gemt væk, mener formanden for byrådets trafikansvarlige udvalg, Jakob Ville (V) fra teknik- og klimaudvalget.

Politikerne har bevilget 900.000 kroner til linje 3's tilbagekomst til Banegårdspladsen, og ifølge tidsplanen skal man kunne stige af og på for første gang til oktober.

Inden da skal Kolding Kommune have lavet en stribe fysiske ændringer på Banegårdspladsen. For eksempel skal der anlægges en bussluse fra Banegårdspladsen til Mazantigade a la den på Dyrehavegårdsvej, så bilerne ikke begynder at benytte Banegårdspladsen som en smutvej. Der skal sættes nye skilte og pullerter op, der skal bygges perroner, så alle buspassagerer nemt kan stige på, og der skal laves ny belysning. Desuden skal cirka otte af de nuværende korttidsparkeringspladser sløjfes for at få plads til, at busserne kan stoppe op.