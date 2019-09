Direktør Jesper Hansson fra Svane Shipping håber på, at det vil lykkes at finde en fælles løsning for erhvervshavnens fremtid, så der bliver plads til både havn og by.

- Jeg vil selvfølgelig allerhelst have, at erhvervshavnen består. Byen vil noget andet. Men nu er det måske ikke længere helt sådan, at vi taler om en 100 procents nedlukning, hvis vi kan finde en løsning, hvor vi kan leve side om side, vurderer Jesper Hansson efter mødet med borgmester Jørn Pedersen, kommunaldirektør Thomas Boe og by- og udviklingsdirektør Merete Dissing Pedersen.

Det siger han efter et møde mellem repræsentanter for havnens 17 virksomheder og Kolding Kommunes topledelse mandag.

Hansson påpeger, at det har været en lang og svær proces siden november, da byrådsflertallet indgik aftalen om helt at udfase Kolding Erhvervshavn. Arbejdet med havneplanen har været sat i bero på grund af en klage fra DI og brancheorganisationen Danske Havnevirksomheder, som mente, at den politiske beslutning var ulovlig - den klage blev afvist af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i juni.

- Vi har brug for en afklaring, så vi ved hvor vi står. Også i forhold til vores medarbejdere. Vi vil gerne have en både- og løsning med plads til både by og havn. Og jeg synes, at vi i dag (mandag, red.) har set, at de vil en fælles løsning, som alle kan se sig selv i, og som er til Koldings bedste. Det vil jeg synes er rigtig fornuftigt, siger Jesper Hansson, som konstaterer, at der ikke længere er sat årstal på udløbsdatoen for Kolding Erhvervshavn. I visionsaftalen hedder der ellers, at den sidste lejekontrakt på erhvervshaven skal ophøre i 2043.

Det må være svært at agere som virksomhed i sådan en usikkerhed?

- Selvfølgelig er det det, men det bedste for alle er, at havnen er i drift så længe som muligt.

Er du mere positiv overfor fremtiden nu, end du var for 14 dage siden?

- Jeg synes, det er fint, at de har meldt ud, at de vil dialogen og en fælles løsning. Nu håber jeg, at de holder fast i det, siger Jesper Hansson.