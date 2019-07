Nu starter sæsonen: Fodboldboss drømmer om at spille med, hvor det er allersjovest

- Jeg kan godt lige, at vi spiller attraktiv fodbold. Vi skal gå ud og forsøge at vinde kampene. Vi skal ikke gå ud og spille for at undgå at tabe. Det er ikke min filosofi i hvert fald, siger Claus Holm-Søberg. Foto: Casper Vagner Christensen

- Vi drømmer om at spille med i den sjove ende. Det rækker drømmen til lige nu, siger bestyrelsesformand Claus Holm-Søberg, der dog også har større drømme på Kolding IF's vegne. Han ved dog, at ting tager tid, og derfor handler første sæson om at sikre sig overlevelse i 1. division.

Kolding: Da en gruppe erhvervsfolk i februar sidste år blev præsenteret som nye investorer i Kolding IF, stod Claus Holm-Søberg og resten af gruppen i vip-loungen på Kolding Stadion og fremlagde en plan: Kolding IF skulle i 1. division inden for halvandet år. I starten af juni i år - godt og vel halvandet år senere - sikrede Kolding IF sig oprykningen. Målsætningen er blevet indfriet, og de to millioner, der blev skudt i holdet, har for alvor båret frugt, når Kolding IF søndag eftermiddag løber på banen til sæsondebut i 1. division. Så hvad er målsætningen, nu hvor Kolding IF er rykket op? Det har Claus Holm-Søberg, der er bestyrelsesformand i Kolding IF, gjort sig nogle tanker om. - Lige nu er fokus på, at vi bliver oppe. Det vil vi gøre rigtig meget for, men det er svært at sige, hvor vi står i forhold til de andre hold. Det har set rigtig godt ud med de træningskampe, vi har spillet, men noget andet er, når der er point på spil. Det bliver spændende at se de første kampe, for så kan man bedre fornemme, hvor vi står. Men fornemmelsen er god, siger Claus Holm-Søberg.

Foto: Foto: Casper Vagner Christensen Claus Holm-Søberg kan ud over sportslig fremgang også glæde sig over, at arbejdet med at finde sponsorer er blevet nemmere. Han fortæller, at sponsorerne selv er begyndt at henvende sig, hvor man før selv skulle stemme dørklokker for at få aftaler med nye sponsorer i kassen. Foto: Casper Vagner Christensen

Den sjove ende Men drømmen slutter ikke dér. For Kolding skal ikke være et hold, der bare ligger og kæmper for overlevelse. Inden for en overskuelig fremtid skal holdet gerne blande sig med de bedste i 1. division. - Vi drømmer om at spille med i den sjove ende. Det rækker drømmen til lige nu. Men det er også vigtigt at sige, at vi skal være en klub, hvor vi benytter os af ungdommen. Vores talentarbejde skal være outstanding, så vi får nogle talenter op, som kan gøre sig på banen. Vi skal være en mini FC Nordsjælland. Det er det, vi godt vil ligne, siger Claus Holm-Søberg. FC Nordsjælland har etableret sig som et stærkt hold i superligaen, hvor en af grundpillerne har været ungdommen. Det har nordsjællænderne faktisk vundet et mesterskab på. Den slags har naturligvis lange udsigter for Kolding IF, og bestyrelsesformanden er klar over, at ting tager tid. Hvor står Kolding IF om fem år? - Om fem år er vi i den sjove ende af 1. division. Som minimum. Men vi ved, det tager tid. Det er det hele, der skal vokse. Arbejdsmængden vokser også med alle de ting, der skal gøres, så det kræver hårdt arbejde af mange folk.

Foto: Foto: Soren Gylling Græstæppet er helt klar til søndag, hvor spillerne indtager Kolding Stadion. Foto: Casper Vagner Christensen

Sponsorpengene er blevet flere Siden Kolding sikrede sig oprykning, er der sket markante ting både på og uden for banen. På den sportslige side har klubben forlænget med flere profiler og hentet nye spillere ind. Uden for banen har holdet hentet den tidligere landsholdsspiller Niki Zimling ind som sportschef. Også Lise Jelsbak, der blandt andet er kvinden bag Sommer ved Søen, kommer til klubben som drifts- og eventdirektør. Samtidig er bettingfirmaet Bethard blevet ny hovedsponsor for holdet, men det har faktisk ikke haft betydning for de ting, der er sket i løbet af sommeren. - Aftalen med Bethard er kommet til efterfølgende. Den har ikke affødt nogle af de ting, der er sket. Men man kan sige, at vi har et budget for vores lille klub, og vi skal have tingene til at gro for, at der er balance i tingene, og der er Bethard en vigtig spiller, siger Claus Holm-Søberg. Hvor kommer pengene så fra? - Vores sponsordel er vokset. Og den er vokset meget. Vi havde god succes i pokalturneringen, og det giver også nogle indtægter. Det har været rigtig godt for os. Har du og de andre investorer skudt flere penge i selskabet? - Nej, og det kommer vi ikke nødvendigvis til. Det ser vi på. Det handler om, hvad ambitionerne på længere sigt skal være. For nuværende er kapitalforholdene fine. Ét er kapitalforhold og noget andet er sponsorbidrag, og her bidrager investorkredsen med væsentlige beløb.

Stadiondrømme Kolding Stadion har fået dispensation for den kommende sæson. Lysanlægget lever ikke op til Divisionsforeningens krav, og der mangler varme i banen. Idrætsformand Søren Rasmussen (DF) står klar med checkhæftet, hvis Kolding IF overlever i 1. division, så stadion, der er ejet af Kolding Kommune, kan komme til at leve op til kravene. Det vil koste et sted mellem 10 og 15 millioner, siger idrætspolitikeren. På lang sigt har Kolding IF-formanden endnu større ambitioner for stadion. - Vi vil gerne være en del af forskønnelse af stadion. Men det er på den lange bane. Lyset og varmen er det vigtigste, men vi vil gerne have gjort noget ved det på et tidspunkt. Vi er begrænset på plads, og vores vip kan klare 100 mennesker - og som regel er vi 200 mennesker, siger han. Desuden mener Claus Holm-Søberg, at parkeringsforholdene godt kunne trænge til et løft. Især når de store opgør i 1. division skal spilles. - Vi starter med at stribe parkeringsområdet op, så folk ikke holder tilfældigt rundt omkring. Det vil hjælpe på det. Ellers handler det om, at tilskuerne får anvisninger om, hvor de kan parkere, og der ligger parkeringspladsen ved Ålegården jo inden for rimelig gåafstand, siger bestyrelsesformanden, der selv går og pusler med nogle idéer til, hvordan området omkring stadion kan se ud i fremtiden. Klubben starter dog i det små, inden de store projekter finder vej til tegnebrættet. - Til efteråret laver vi området, hvor vi sælger mad, om. Det er for interimistisk nu. Vi skal have fundet en mere permanent løsning, hvor vi bare kan slå en låge op, og så er der gang i salget.

God tilskuerfremgang Til sæsonåbneren på søndag forventer Kolding IF, at der kommer 800 tilskuere. Ambitionen for sæsonen lyder, at der gerne skulle være et sted mellem 1000 og 2000 tilskuere til hver kamp. - Jeg synes, vi har haft en god fremgang. Der har været nogle kampe, hvor man har tænkt, vi godt kunnet have været flere, og så har der været andre gange, hvor vi har været mange. Vi skal helst ligge et sted mellem 1000 og 2000, synes jeg. Det er målet. Det bliver nok svært til den første kamp, som bliver spillet midt i sommerferien. Vi har også nogle spændende kampe, hvor jeg tænker, vi godt kan tillade os at være ambitiøse, siger han, der ser frem til, at sæsonen bliver fløjtet i gang. - Jeg er helt vildt spændt. Vi har fået et godt kampprogram, så jeg håber, vi kan komme godt fra start.