Selvom Kolding IF ikke rykkede op sidste år, kunne Anders Jensen - her med datteren Ella på armen - godt mønstre et smil på sidste spilledag. Hans hold slog nemlig Hvidovre 6-0. I år er det Hvidovre, der ligner 2. divisions stærkeste hold. Hvidovre ligger nummer et, ti point for Kolding IF. Foto: Kolding IF