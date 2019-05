Nu sker det endelig: Klostergården jævnes med jorden

I forbindelse med udbuddet krævede kommunen, at der skal anlægges ca. 100 p-pladser i området, som skal være offentligt tilgængelige fra mandag til fredag kl. 8-16.Domea.dk har flere gange fået forlænget fristen for at komme i gang med sit byggeri og været truet af, at Kolding Kommune ellers ville lade handlen gå tilbage.Byggeriet er almennyttigt og derfor offentligt støttet.

Selve nedrivningen begynder med inventaret indenfor, og derfor går der nogle uger, før man kan se noget udefra.

I forbindelse med nedrivningsarbejdet bliver tunnelen under Brostræde lukket på den sydlige side af Brostræde, og dermed er det ikke længere muligt at cykle eller bruge kørestol, da der kun er en trappe op til Brostræde. Cykler, kørestole og lignende kan følge den sti, der løber langs åen og går under jernbanen op til I. P. Jensens Plads, oplyser Kolding Kommune.

Domea.dk købte Klostergården af Kolding Kommune for 24 millioner kroner i 2014 med henblik på at bygge 92 lejligheder og et tilsvarende antal p-pladser, hvoraf Kolding Kommune har krævet offentlig adgang til nogle af dem. Den slags p-pladser må et almennyttigt boligselskab imidlertid ikke bruge penge på. Derfor har Domea.dk været på jagt efter en privat investor til p-pladserne, og han dukkede først op for nylig.

Målet er, at byggeriet til 172 millioner kroner står klar i slutningen af næste år eller starten af 2021.