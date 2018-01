Nu skal pensionskasse-byggeri af 33 huse med fjordudsigt i gang

Kolding: Nu puster AP Pension nyt liv i sine planer om at bygge 33 boliger med fjordudsigt på Tvedvej lige øst for højhusene og ned mod Skamlingvejen.Projektet har ligget stille i mere end end et år, men nu har pensionsselskabet bedt Kolding Kommune om at sætte gang i den nødvendige planlægning, der skal til, for at byggeriet skal realiseres.Arkitekt og byplanlægger i by- og udviklingsforvaltningen Lars-Uffe Hansen oplyser, at projektet lige nu er i intern høring i relevante afdelinger i kommunen for at afklare eventuelle udfordringer.Planen er, at politikerne i det nytiltrådte plan-, bolig- og miljøudvalg skal præsenteres for et udspil til et lokalplanforslag for bebyggelsen inden længe.