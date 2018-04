Nu skal madrester og mælkekartoner skilles fra hinanden

- Den er gået rigtigt fint, og borgerne har taget det til sig herude. Jeg synes, vi har mødt meget positivt engagement. Vi har fået enkelte spørgsmål, om det nu bliver sorteret og sådan noget, og det har vi kunnet vise folk ved vores events, at det gør det, siger hun.

Umiddelbart er alt gået efter planen, mener leder af administration og service for renovation Lone Jensen, der er tilfreds med premieren på den nye affaldsordning.

Indbyggerne i Lunderskov og Vamdrup har modtaget nye affaldsbeholdere i første halvdel af april, og med dem fulgte køkkenspand, madaffaldsposer til et år og en guide til at sortere affaldet, så det kommer i de rigtige rum i de nye skraldebiler, der er lavet, så de passer præcist til de nye todelte affaldsbeholdere.

Kolding Kommune indfører nemlig en ny affaldsordning, hvor mad- og restaffald skal sorteres fra hinanden, og mandag havde ordningen premiere i Lunderskov og Vamdrup, som er de første til at blive koblet på ordningen.

En ressource

Også formand for teknik- og klimaudvalget Jakob Ville er glad for at den nye affaldsordning nu er skudt i gang.

- Affald er en ressource, og vi er nødt til at tænke i cirkulær økonomi og udnytte vores ressourcer bedre, understreger han, der har oplevet, at den nye ordning for det meste er blevet taget positivt imod.

- Der har været en stor nysgerrighed, og der har været godt besøgt til vores arrangementer. Der har også været en naturlig skepsis mod noget nyt, men folk er indstillet på, at selvfølgelig skal vi sortere vores affald.

I første omgang er den nye ordning sat i gang i Vamdrup og Lunderskov, mens resten af kommunen tilslutter sig i etaper frem til slutningen af 2019, hvor hele Kolding Kommunen skal sortere mad- og restaffald fra hinanden.

