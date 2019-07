Nu skal der stemning på lægterne: Officiel Kolding IF-fanklub er ved at blive stablet på benene

Det er den 39-årige Martin Bjorholm, der står bag initiativet til, at sparke liv i fanklubben igen. Han har været fan af Kolding IF, siden han var teenager. Foto: Casper Vagner Christensen

Fanklubben skal sikre god stemning på lægterne, og ambitionen er, at medlemmerne skal betale kontingent, så der kan bruges penge på udebaneture og tifoer. Kolding IF bifalder, at der er planer om en fanklub. Onsdag aften er der stiftende generalforsamling.

Kolding: Der skal skabes en trofast fankultur omkring Kolding IF, og det kræver en organiseret fanklub. Det mener 39-årige Martin Bjorholm, der derfor har taget initiativ til at få oprettet en officiel Kolding IF-fanklub. Onsdag lyder startskuddet, når der er stiftende generalforsamling i fanklubben. - Der er allerede en supportklub, men den er desværre døet ret meget ud. Der har ikke været holdt generalforsamling i en del år, men nu har jeg presset på, og vi starter i morgen (onsdag, red.). Så jeg håber, jeg kan blive valgt ind i supportklubbens bestyrelse, siger Martin Bjorholm. Initiativtageren har været fan af Kolding IF i årevis og håber på, at fanklubben i nye klæder vil kunne være med til at skabe en god stemning på Kolding Stadion, lige som han også gerne vil være med til at organisere regelmæssige udebaneture. I øjeblikket er der omkring 350 medlemmer af fanklubben, der mest lever på Facebook. - Jeg kunne godt tænke mig, at det blev mere struktureret, og at medlemmer begyndte at betale kontingent. Så har vi også penge til en tifo(et stort banner, red.) eller noget i den stil, siger Martin Bjorholm, der allerede har hørt fra en eventuel sponsor af fanklubben. - Han vil gerne støtte op, hvis vi får noget godt op at stå. Det er helt vildt fedt, og det viser, at der er et fundament for at stable noget på benene i Kolding. Vi har sået kimen til noget, der kan blive stort, siger Martin Bjorholm.

Turneringsstart Kolding IF spiller første turneringskamp i 1. division på søndag den 28. juli.

Modstanderen er Hvidovre, der endte som nummer 10 af 12 i 1. division sidste sæson.

Kampen spille på Kolding Stadion og fløjtes i gang klokken 15.00.

Klubben bifalder planen Hos Kolding IF glæder man sig over, at Martin Bjorholm har taget initiativ til at skabe noget mere organiseret opbakning. - Vi bifalder, at Martin griber den handske og arbejder på det. Det betyder helt klart noget, at der er god stemning på lægterne. Vi har selv arrangeret udebaneture, og der kan vi se, at der har været god, fornuftig stemning, når vi har været ude og spille. Det kunne være rigtig fedt at gøre det til en rutine på vores hjemmebane, siger Michael Flyvholm, der er daglig leder i Kolding IF. Flyvholm lover desuden, at Kolding IF vil bidrage med den hjælp, den kan. - Vi vil gerne give dem en hjælpende hånd. Vi er en fodboldklub, der samarbejder med rigtig mange virksomheder, og det betyder, at vi har et godt netværk nede hos os. Hvis supportergruppen har behov for hjælp til flag, bannere eller noget andet, så vil jeg gerne love dem, at vi stiller op og giver et nap med, siger den daglige leder.