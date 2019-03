Nu skal alle kommunens institutioner også sortere affald

Koldings politikere vil have, at kommunen som virksomhed går foran som et godt eksempel og sorterer affald, nøjagtig ligesom alle kommunens borgere er blevet bedt om at gøre.

- Vi ønsker, at kommunen som virksomhed optræder som et godt eksempel og går forrest inden for cirkulær økonomi og affaldssortering. Derfor har vi pålagt forvaltningen at udarbejde et konkret og ambitiøst forslag til en udrulningsplan for affaldssortering i hele kommunen som virksomhed, oplyser Jakob Ville.

Derfor har fagpolitikerne nu skruet op for ambitionerne om at få indført affaldssortering i alle kommunale institutioner og forvaltninger.

- Vi skal selvfølgelig ikke bede andre om at gøre noget, vi ikke selv gør, siger formanden for byrådets teknik- og boligudvalg Jakob Ville (V), som er politisk ansvarlig for renovationsområdet i Kolding Kommune.

Kolding: Egentlig var det meningen, at de tusindvis af medarbejdere og brugere ude på alle kommunens arbejdspladser, institutioner og skoler skulle vente en rum tid endnu, før de som et obligatorisk krav skal sortere affaldet på samme måde, som borgerne i samtlige kommunens husstande inden længe er i fuldt sving med.

Forsøg på skoler

Politikernes beslutning om at speede processen op er truffet i forbindelse med, at renovationsafdelingen har orienteret om status på et forsøgsprojekt med affaldssortering på tre folkeskoler i Kolding.

De tre skoler - Eltang Skole, Brændkjærskolen og Alminde-Viuf Fællesskole - har selv ønsket at deltage i forsøget, som med renovationsafdelingens ord skal "understøtte Kolding Kommunes vision om at blive en cirkulær økonomi-kommune". Hensigten med forsøget er blandt andet at udvikle et koncept, som kan videreføres til andre skoler i kommunen og derefter tilpasses til daginstitutionerne og alle andre kommunale enheder.

- Forsøget er fint nok. Men hvorfor dog ikke få alle med hurtigst muligt. Og vi oplever jo, at børn er rigtig gode til at påvirke deres forældre til at ændre adfærd derhjemme, så børnene vil også være gode ambassadører i forhold til at få deres forældre til at sortere affald. Man ved jo også, at det virker, når ens datter bemærker, at man ikke skal lade vandet løbe, mens man børster tænder, siger Jakob Ville, som taler af erfaring.

Jakob Ville ved ikke, hvornår affaldssorteringen er et obligatorisk krav ude på de mange kommunale arbejdspladser og institutioner.

- Men jeg har sagt til forvaltningen, at vi som minimum skal have den ambitiøse udrulningsplan klar til udvalgets møde i juni, oplyser han.

Borgerne i Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld begyndte at sortere deres husholdningsaffald allerede sidste år, og nu er den nye ordning ved at blive indført i husstandene i Kolding. De sidste, der kommer med, er borgerne i midtbyen, som skal i gang med at sortere næste år.