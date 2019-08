Nu skal Koldings politikere overveje store vindmøller igen

Det her er en visualisering af, hvordan de tre store vindmøller ved Taps ville have set ud, hvis de var kommet op at stå. Nu genoptager Kolding Kommune arbejdet med at finde ud af, hvor store vindmøller må placeres i kommunen. Visualisering: Kolding Kommune

I mere end fem år har Kolding Kommunes planlægning for placering af kæmpestore vindmøller været sat i bero. Nu skal sagen genoptages, fordi Sundhedsstyrelsen er færdig med at undersøge de helbredsmæssige konsekvenser af at være nabo til en vin

Kolding: Efter mere end fem års pause genoptager Kolding Kommune nu overvejelserne om, hvor der kan opstilles kæmpevindmøller i kommunen. Anledningen er, at Sundhedsstyrelsen for nylig har afsluttet en række undersøgelser af de helbredsmæssige konsekvenser af vindmøllestøj - og det var netop opstarten af disse undersøgelser, der i december 2013 fik de borgerlige partier i Kolding Byråd anført af borgmester Jørn Pedersen (V) til at trække i bremsen og sætte vindmølleplanlægningen i Kolding i bero. På det tidspunkt var i alt otte områder blevet udpeget og udlagt som egnede til vindmøller i kommuneplanen, og helt konkret blev der arbejdet med en lokalplan for tre 150 meter høje privatejede møller ved Taps, hvor borgerne var helt oppe på barrikaderne for at bekæmpe opstillingen af dem. Ifølge Sundhedsstyrelsens konklusioner er der "ingen afgørende beviser" for en sammenhæng mellem vindmøllestøj og sygdom.

Koldings vindmøller Der er i alt 40 vindmøller i Kolding Kommune (ikke husstandsmøller).

Møllerne producerer ca. 54 millioner kWh/år svarende til forbruget i 13.500 husstande. Der er 42.500 husstande i Kolding.

De seneste 10 år er den årlige produktion af vindenergi faldet med ca. en mio. kWh svarende til 250 husstandes forbrug.

Næste år vil faldet være lige så stort pga. møllernes alder m.v.

En enkelt moderne, stor vindmølle kan producere det samme som 300-400 små husstandsmøller (under 25 meter).

Hvad vil Kolding Det er politikerne i plan-, bolig- og miljøudvalget, der i første omgang skal drøfte, hvad der skal ske, men allerede nu siger borgmester Jørn Pedersen (V), at de borgere og lodsejere, som er berørte af den parkerede vindmølleplanlægning, har krav på at få et svar. - Det skylder vi dem. Så nu skal vi finde ud af overordnet, hvad vi vil i Kolding Kommune. Vil vi bevare den gamle plan eller lave en ny, som samler flere møller på færre steder - eller findes der helt andre modeller?, siger Jørn Pedersen. Hvad synes du? - Helt ærligt kan jeg godt forstå nervøsiteten ved de store vindmøller, så findes der andre modeller, så de kan placeres færre steder, synes jeg, vi har en pligt til at forfølge det. Har Kolding Kommune ikke en pligt til at bidrage til, at der produceres mere vedvarende energi? - Vi er jo langt fra selvforsynende, men der må Folketinget lægge ud og fortælle i hvor høj grad, kommunerne skal være det, mener Jørn Pedersen.

Ansvar Formand for plan-, bolig og miljøudvalget Birgitte Kragh (V) oplyser, at hele byrådet hen på efteråret inviteres til et seminar om mål og planlægning for vedvarende energi i Kolding Kommune. - Men jeg synes, det er spændende med vindmøller. Skal der stilles vindmøller op i Kolding Kommune? - Det håber jeg. Jeg ved også godt, at meningerne er enormt delte om det. Men jeg synes, at vi har et ansvar for at forfølge det, og jeg synes, at det er dobbeltmoralsk, hvis man gerne vil den grønne omstilling, men så ikke tør gennemføre den alligevel, siger Kragh.

Ved motorvejen Socialdemokraternes gruppeformand Poul Erik Jensen mener, at tiden er løbet fra den vindmølleplan, som blev sat i bero for fem år siden. - Nu har vi nogle vindmøller af nogle helt andre dimensioner, og de kan producere mere. Så nu er vi i en situation, hvor vi må revidere vores gamle vindmølleplan, og vi ønsker at kigge på infrastrukturen og arbejde på at placere møllerne langs vores motorveje, hvor der er støj i forvejen, siger han. De otte områder, som er udlagt til kæmpevindmøller i den nuværende plan, er udpeget på baggrund af ønsker fra lodsejere og investorer.