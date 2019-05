Nu ruller skateboardene i Sjølund

Veninderne Liza (i forgrunden) og Freja er begge otte år. Lørdag fik de virkelig smag for at køre mere på skateboard. - Det er vildt sjovt, og man lærer en masse tricks, fortæller de begge to. Foto: Sys Andersen

Lørdag bød på workshop i skateboard ved skolen i Sjølund, så nu bliver der rift om de fire skateboards, som lokale ildsjæle har placeret på skolen til fri afbenyttelse. Flere events for Sjølunds børn og unge er på vej.

Sjølund: Der er slet ingen tvivl om, at man vil se flere børn og unge køre rundt på et skateboard i Sjølund fremover. Lørdag blev gnisten nemlig tændt hos mange af dem, som deltog i den skateboard-workshop, der blev afviklet ved skolen i anledning af den landsdækkende Gadeidrættens Dag med byfesten i Sjølund som perfekt ramme. - Det er vildt sjovt, og man lærer en masse ting og tricks, storsmilede otteårige Liza, som trillede omkring på et skateboard for første gang nogensinde. Men ikke den sidste, for nu vil hun ønske sig et skateboard og nok også nogle håndbeskyttere, fortalte hun.

Det er den ultimative frihed at køre på skateboard. Der er ingen regler, og dét der med, at man falder og rejser sig igen, giver en styrke. Steven Taylor, underviser ved efterskolen Billeshave

Så gælder det om at koncentrere sig for at få vendt rundt, og Malte klarede det i fin stil. Foto: Sys Andersen.

Børnene er fremtiden Det er den lokale ildsjæl Hanna Andresen, som igennem 17 år var leder af værestedet Gademix i Kolding, der har trukket workshoppen til Sjølund som en af Gadeidrættens Dags i alt 46 events landet over. Men lørdagens arrangementet er bare ét af mange, som Hanna Andresen i samarbejde med skolen, Kolding Sjølund Udviklingsråd og de lokale foreninger har lavet for byens børn og unge i det sidste halvandet års tid. Sidste år lykkedes det dem at samle 99.000 kroner sammen til lokale events for børn, og i år er der indtil videre trillet 65.000 rare kroner ned i kassen blandt andet takket være de lokale fonde Hans og Ingrid Jensens Fond og Viids Fond. - Jeg kan jo ikke lade være. Hvad enten det er at løbe på skateboard eller være med til at male et vægmaleri, så skaber det nogle rammer for udfoldelse, og det er vigtigt, hvis vi vil understøtte vores børn og lære dem at klare sig selv. Børnene er vores fremtid, smiler Hanna Andresen, der havde nøjagtigt samme mission i hjertebarnet Gademix, som hun måtte forlade på grund af sygdom. Til gengæld har hendes hjemstavn Sjølund nu fået glæde af hendes entusiasme og evner. Indtil videre er det blevet til 10 events sidste år - og i år bliver det sikkert til ligeså mange.

Mads Højholdt fra Bastiste i Kolding instruerer otte-årige Freja, mens Liza ser på. I baggrunden er det Hanna Andresen. Foto: Sys Andersen

Frihed Ude på asfalten giver rækker Steven Taylor anerkendende tommelfingeren i vejret, da Malte Westergaard Simonsen har lavet en U-vending på sit bræt. - Det er så fedt, smiler Malte, der kører på skateboard sammen med sine venner et par timer om ugen. Steven Taylor, som arbejder på efterskolen Billeshave ved Middelfart, hvor man blandt andet kan gå på en egentlig skateboardlinje, er helt enig. - Det er den ultimative frihed at køre på skateboard. Der er ingen regler, og dét der med, at man falder og rejser sig igen, giver en styrke, siger han og glæder sig over, at skateboard for første gang nogensinde bliver en disciplin ved OL i 2020. Også af den grund bliver der med sikkerhed run på de fire skateboards, som Hanna Andresen har fået indkøbt og placeret på skolen til fri afbenyttelse.

- Godt gået, siger Steven Taylor til Malte Westergaard Simonsen. Foto: Sys Andersen