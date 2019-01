Nu ruller millionerne afsted til en pænere midtby

Det er politikernes fordeling af 20 millioner kroner i en særlig udviklingspulje, som fyrer op under udviklingen af bymidten, hvis sørgelige udseende længe har været genstand for stor debat og politisk opmærksomhed.

Kolding: Nu skal Jernbanegade på strækningen fra Buen til Banegårdspladsen forvandles til et eksempel på, hvordan resten af bymidten kommer til at se ud i takt med, at den nye bydesign-manual bliver rullet ud de kommende år.

Fortovene i Jernbanegade skal have ny belægning, som ad åre skal brede sig ud over gågaderne i bymidten. Kommunen vil genbruge sten, som man har på lager, i et miks med de eksisterende røde gågade-teglsten i et mønster som i den lille test-firkant i Helligkorsgade. Arkivfoto: Steffen Nielsen

Skala en til en

Stadsarkitekt Michael Pagaard Madsen glæder sig til, at kommunen kan vise byens borgere, de handlende og politikerne, hvordan bydesignmanualens anvisninger vil se ud i fuld skala.

Han regner med, at kommunen går fysisk i gang med anlægs-arbejdet i Jernbanegade i sensommeren. Inden da skal by-og udviklingsforvaltningens projektafdeling have lavet et detailprojekt og i nærmere dialog med gadens handlende om, hvordan eksempelvis udeserveringsarealerne skal se ud. Afdelingens fagfolk står også bag projekter som den lille skov på Tombolapladsen, åstederne langs Kolding Å, den gyldne tunnel under Kongebrogade og hele bydesignmanualen.

- I Jernbanegade kommer man til at se alle de elementer, der er foreslået i bydesignmanualen. Og når vi får sådan et eksempel-område, som vi får her, så får vi også chancen for at lokalisere udfordringer og lave småjusteringer, inden vi arbejder videre efter bydesignmanualens anvisninger hele vejen op gennem byen. Det er alletiders, konstaterer Michael Pagaard Madsen.