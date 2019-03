Nu kommer turen til Rebæk: Haver og bådebroer tjekkes for ulovligheder

Lighed for loven

Kystdirektoratet har overfor Kolding Kommune givet udtryk for, at Kolding Kommune ved ikke at deltage i tilsynet ved Rebæk "nemt kan komme til at stå i en ubehagelig situation - både fordi kommunen selv har anmeldt forholdene ved Rebæk til Kystdirektoratet, og fordi der kan blive rejst tvivl om det grundlæggende forvaltningsprincip om lighed for loven, når kommunen har forfulgt lignende forhold andre steder, som man så ikke forfølger her".



Det fremgår dokumenter, JydskeVetskysten har fået aktindsigt i.



Her henvises der til, at kommunen tidligere har gennemtrevlet bl.a. kystrækningen langs Fjordvejs-kvarteret for ulovligheder og udstedt påbud til villaejerne om at fjerne eller ændre deres både- og badebroer.