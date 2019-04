Nu kan man købe hjemmelavet is i Låsbygade

Kolding: Indtil nu har det ikke været muligt at købe frisk hjemmelavet is i Kolding, men det fik ægteparret Maja og Rasmus Iversen fra Madkælderen og Nicolai Café lavet om på i løbet af påskedagene. Torsdag i sidste uge åbnede de nemlig Lillis, der er Koldings nye iscafé, hvor man foruden minimum 22 slags hjemmelavet is også kan forsøde tilværelsen med softice, slushice, milkshakes, cookies og diverse drikkevarer.

- Det har undret os, at der ikke er nogen, der har lavet sådan noget her, for vi har selv savnet et sted med hjemmelavet is, siger Maja Iversen, der bliver et af de faste ansigter bag isbaren.

Her finder man hjemmelavet is i en masse forskellige varianter. Lige nu kan man fx sætte tænderne i en jordskokis eller en is med æble/timian. Men også hvid chokolade med hindbær eller mint/choko er at finde i sortimentet, som også rummer både vegansk, laktose- og glutenfri is.

Lillis ligger i Låsbygade 16 på hjørnet ind mod Kolding Hotel Apartments og har åbent alle dage fra kl. 12 til 22.