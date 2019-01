Nu kan du være med til at afgøre folks skæbne: Kolding søger 300 lægdommere

- Det, man især skal bruge sin energi på, er at afgøre, om en forbrydelse er blevet bevist i retten eller ej, og det behøver man ikke være jurist for, understreger retspræsidenten.

- Man skal tænke på, om man er god til at bruge sin sunde fornuft, hvis man overvejer at ansøge. Det er sådan set det, der er afgørende. Det, der er afgørende, er også, om man kan lide at afgøre noget af det vigtigste for folk, for de sager, man deltager i, er sager, hvor man skal afgøre, om man skal frihedsberøve folk. Det er betydningsfulde sager, siger Vagn Kastbjerg.

Lige nu søger Kolding Kommune 300 borgere, der skal fungere som lægdommere ved Retten i Kolding fra den 1. januar 2020 til 31. december 2023. For at komme i betragtning som lægdommer skal du være 18 år, dansk statsborger, have tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog og være bosat her i kommunen. Det skriver Kolding Kommune på sin hjemmeside.

Om man bliver udpeget som domsmand eller nævning afhænger af forbrydelsens karakter og alvor i den straffesag, man skal dømme i som lægdommer. Lægdommere bliver indkaldt til at dømme i retssager fire gange om året. Du bliver aflønnet med 1.100 kr. for hver dag, du møder i retten.

Bredt udsnit

De 300 lægdommere skal udgøres af et alsidigt og repræsentativt udsnit af befolkningen her i kommunen. Du skal være mindst 18 år gammel for at kunne komme i betragtning, og du må ikke være fyldt 80 år ved udgangen af 2023.

- Som 18-årig har man lige så meget sund fornuft som en 57-årig. Det er jo ikke livserfaring, man skal bruge, for så skulle vi jo kun have ældre. Vi dømmer også 18-årige, og det, man ønsker, er, at lægdommerne afspejler befolkning, både aldersmæssigt, med hensyn til køn og etnicitet.

Kolding Kommune opfordrer især unge under 30 år og danskere med anden etnisk baggrund til at søge, men faktisk mener Vagn Kastbjerg at sammensætningen er god allerede.

- Jeg har været med i 40 år, og når jeg kigger tilbage er det en langt bedre afspejling end førhen. Både hvad angår alder og køn. Det er rigtig positivt, og der er ikke noget, der hedder gode og dårlige lægdommere, siger Vagn Kastbjerg.