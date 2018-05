Nu kan du komme med bibliotekaren på litteratur-gåtur

Bibliotekar Sofie Fredborg står i spidsen for den nye, gående læsekreds. Hun håber, at projektet vil få flere til at læse mere. Foto: Marie Prangsgaard Helms

I et samarbejde med 60+ Frisk inviterer Kolding Bibliotek nu alle interesserede til en gående læsekreds, hvor danske noveller læses og diskuteres på en gåtur rundt i Kolding.

Kolding: Ville du gerne læse noget mere? Burde du røre dig lidt mere? Fortvivl ej. Når Kolding Bibliotek og 60+ Frisk snart åbner op for et nyt litteratur- og motionsprojekt, kan du nemlig slå to fluer med ét smæk. Projektet hedder "Gående Læsekreds", og det starter op tirsdag den 15. maj. Idéen bag læsekredsen fik Sofie Fredborg, der er bibliotekar på Kolding Bibliotek. - 60+ Frisk kom til os, fordi de ønskede et samarbejde, som kunne få folk over 60 år til at bevæge sig lidt mere. Og vi vil jo rigtig gerne formidle litteratur og få folk til at læse noget mere, og så kom jeg på idéen her, siger hun.

Kom med i den gående læsekreds Mødedatoer:Tirsdag den 15. maj klokken 10.00-11.30



Tirsdag den 19. juni klokken 10.00-11.30



Tirsdag den 17. juli klokken 10.00-11.30



Tirsdag den 14. august klokken 10.00-11.30



Tirsdag den 18. september klokken 10.00-11.30



Mødested er på Kolding Bibliotek.



Alle er velkomne.



Gåturene er gratis, men man skal tilmelde sig på bibliotekets hjemmeside koldingbib.dk eller på biblioteket.



Først til mølle-princippet gælder, da der maksimum er plads til 20 personer per gang.

Ditlevsen og Aidt Hver mødegang vil Sofie læse højt af en kort, dansk novelle. Novellen bliver også delt ud på skrift, så det er muligt at selv at læse med. Og allerede nu vil Sofie godt løfte sløret for nogle af de forfattere, den gående læsekreds skal omkring. - Jeg kan sige, at vi helt sikkert skal læse noget af Tove Ditlevsen. Og også Naja Marie Aidt, siger hun. På den efterfølgende gåtur vil der blive uddelt kort med spørgsmål, som kan danne udgangspunkt for en samtale om dagens novelle. - Jeg vil lave spørgsmål, der er er store og brede. Og jeg laver dem ikke analytiske, så det kræver på ingen måde en litteraturgrad at være med. Men man kan jo forsøge at tolke på novellen, måske ud fra egne erfaringer, hvis man har lyst, siger Sofie og tilføjer, at hver gåtur vil være omkring fire kilometer lang. - Den første gang er det planen, at vi går en tur hen til og rundt om Marielundssøen.