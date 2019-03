Nu kan du hente gratis kompost på genbrugspladserne

Michael Nielsen er langt fra den eneste, der i løbet af de næste uger vil hente kompost på en genbrugspladserne. I hvert fald ikke hvis man skal vurdere ud fra, hvordan det gik sidste år. I foråret 2018 blev der nemlig udleveret i alt 780 tons kompost, og det var en så stor succes, at teknik- og klimaudvalget etablerede en forsøgsordning med uddeling af kompost en til to gange om året.

- Jeg synes, det er en fantastisk idé. Min kone og jeg går meget op i genbrug, siger Michael Nielsen, der er kørt på genbrugspladsen for at hente kompost, som skal bruges til nogle højbede hjemme i hans og konens have.

Frem til søndag den 14. april kan folk med grønne fingre nemlig hente gratis kompost på genbrugspladserne på Bronzevej, i Vamdrup og også her i Christiansfeld, hvor Michael Nielsen med stor glæde har set frem til at kunne komme ud og hente gratis kompost.

Christiansfeld: Lørdag var en stor dag for kommunens genbrugspladser. Ikke nok med at forårssolen skinnede ned over dem, og at folk valfartede dertil, så var det startskuddet på kompost-sæsonen.

Frem til den 14. april deler Kolding Kommune gratis kompost ud på genbrugspladserne på Bronzevej, i Vamdrup og i Christiansfeld. Der fyldes løbende op med kompost. Derfor kan genbrugspladsen godt være løbet tør for kompost den ene dag og fyldt op dagen efter. Tilbuddet gælder private borgere. Husk at tage en skovl med til at læsse komposten på traileren.

Godt for miljøet

For Michael Nielsen handler det ikke kun om at komme ud og få noget gratis jord. Faktisk skovler han kun lige akkurat den mængde, han skal bruge, i sække og en rød kasse. Der skal jo være nok til alle, som han påpeger.

Derudover er tiltrækker det ham, at det er godt for miljøet at benytte sig af kompost.

- Man kan jo se i nyhederne, at vi bliver nødt til at gøre noget for at bevare miljøet, for vi er selv med til at ødelægge det. Jeg har selv tre børnebørn, og jeg tænker på, hvordan deres verden vil komme til at se ud. Det skal man huske på, siger Michael Nielsen.

Det er første gang, Michael Nielsen henter kompost på en af kommunens genbrugspladser. Han og konen er for nyligt flyttet til Sjølund fra Sjælland. Foruden foråret 2018 delte kommunen også kompost ud i efteråret. Her blev der delt 400 ton kompost ud i løbet af ni dage.

Forsøget med gratis kompostuddeling bliver evalueret i midten af 2020, hvor politikerne skal afgøre, om det skal være et permanent tilbud.