Nu har den første virksomhed på Kolding Havn fået forlænget sin kontrakt

Kolding Havn har mandag forlænget en lejekontrakt med en havnevirksomhed til 2034, så en investering i et nyt tag kan tjenes hjem over de næste 15 år. Det er den første virksomhed, der får forlænget sin lejekontrakt, siden byrådet i november meldte ud, at erhvervshavnen skal omdannes til boligområde. Inden de øvrige virksomheder får forlænget lejekontrakterne, vil havnen først indgå en samarbejdsaftale med Kolding Kommune.

I november meddelte byrådet, at havnen skal afvikles frem mod 2043 for at åbne op for blandt andet boliger og rekreative områder. Flere af virksomhederne har efterfølgende vist interesse for at forlænge lejekontrakterne. Men før havnen går i gang med det arbejde, vil havnen indgå en partnerskabsaftale med Kolding Kommune, der skal sætter rammerne på den korte bane mellem Kolding Kommune og havnen. På den lidt længere bane skal fremtiden udstikkes i et nyt kommunalt udvalg.

- Virksomheden står og skal have udskiftet et tag, og for at tage hensyn til dens forrentning, så har vi selvfølgelig imødekommet det ønske. Virksomheden skal naturligvis have mulighed for at drive sin forretning, så derfor har vi forlænget dens lejeperiode forudsat, at taget bliver skiftet

- Der er ingen af de nuværende lejekontrakter, der udløber inden for de næste ti år. Og i og med at vi laver den samarbejdsaftale eller partnerskabsaftale med vores ejer ? Kolding Kommune ? så vil vi ikke begynde at forlænge med de andre virksomhederne, når vi ikke ved, hvor vi står, siger Tobias Jørgensen, der er formand for Kolding Havn. Arkivfoto: Søren Gylling

Ønsker ikke forfald

Det konkrete tilfælde med forlængelsen er altså en undtagelse, lyder det fra formanden.

Hvorfor får virksomheden en undtagelse lige nu?

- Hvis du har en ejendom, der ligger på lejet grund, der skal vedligeholdelse og renoveres, så vil du ikke gøre det, hvis du kan se, at det er dyrere at lægge taget, end det du kan tjene ved at bruge bygningen. Og vi er ikke interesseret i, at vi står med nogle bygninger, der forfalder. Vi er heller ikke interesseret i, at vi har nogle virksomheder, der føler, at de bliver presset ud, siger Tobias Jørgensen.

Han ønsker ikke at oplyse navnet på virksomheden men fortæller, at forlængelsen kun sker på den konkrete hal.