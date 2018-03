Nu har ambulancerne i Kolding bamser med

Kolding: - Tusind tak!

Sådan lød det fra paramediciner Lenette Nielsen, da hun tirsdag tog imod 200 bamser hos Falck i Kolding.

Eller lommevenner, som de kaldes.

Små bamser, der er strikket, hæklet eller syet af frivillige.

Som paramediciner arbejder Lenette Nielsen både i ambulancer og lægebiler, og det er her, bamserne skal bruges.

Når et barn har brug for at blive hentet af en ambulance, er det nemlig oftest en meget utryg situation for barnet, fortæller hun.

- Bamsen bliver en fin indgangsvinkel til barnet. Den tager fokus væk fra alt det, der virker farligt. Og væk fra mor og far, der måske også er bange, forklarer Lenette.

Der bliver lagt drop på bamserne, målt blodtryk og givet indsprøjtninger.

Det skal det i hvert fald ligne.

- Og så er det jo ikke så farligt, når det er prøvet på bamsen først. På den måde vil det hjælpe os meget, siger Lenette.

Hun og kollegerne er imponerede over, at så mange frivillige har lyst til at gøre en forskel for andre.

- Vi er enormt glade for det. Virkelig glade, siger Henning Holm, der er operativ leder hos Falck i Kolding.