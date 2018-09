Nu går tæppet snart for årets teatersæson

Med et forsalg på over 3000 solgte billetter ser det lyst ud for Kolding Teaterforening, inden årets teatersæson begynder med stykket "Sne".

Kolding: Når Vigga Bro indtager scenen på Godset den 19. september, er det begyndelsen på en lang teaterrejse. Forestillingen "Sne" er nemlig årets første fra Kolding Teaterforening, der først lukker og slukker sæsonen den 25. april næste år, hvor det hele slutter med et brag, når Folketeatrets udgave af "Mød mig på Cassiopeia" folder sig ud på Kolding Teater. I forsalg har teaterforeningen rundet 3000 billetter allerede, og det er formand Thomas Vilrich godt tilfreds med. - Vi mangler at sælge et par tusinde løssalgsbilletter for at være på omgangshøjde i forhold til budgettet, og det er helt fint på nuværende tidspunkt. Vi er jo ikke en forening, der skal give et stort overskud. Vores mål er at vise en masse teater for koldingenserne, og samtidig have et budget, som balancerer, fortæller formanden. Teaterforeningen viser 24 forestillinger i sæsonen, hvoraf de to operaer spiller i Vejle i et samarbejde med nabobyens teaterforening. Desuden står Kolding Teaterforening bag en række skoleforestillinger, der vises på en stribe af Koldings skoler. Stykkerne, de skal se, er blandt andet Farshad Kholghis "Bøh!" om social angst. - Vi prøver at finde nogle forestillinger, som berører emner, der rammer de unge. Det er ikke en opgave, vi har en stor indtægt på som forening, men det sparer den enkelte skole for en del administration, fordi vi i forvejen har mange kontakter og en vis indsigt i, hvilke forestillinger, der er på turné, siger Thomas Vilrich.

Programmet Man kan se hele årets program på



Årets sæson betyder blandt andet et gensyn med Mungo Parks Koldings tidligere direktør Moqi Simon Trolin, der har instrueret klassikeren "Peer Gynt" med Preben Kristensen og Anette Støvelbæk (spiller den 30. september) samt den tidligere Mungo Park Kolding-skuespiller Jesper Riefensthal, som medvirker i familieforestillingen "Emil fra Lønneberg", som spiller den 12. februar.



Der er i alt 24 forestillinger på programmet i alle genrer. hele årets program på www.koldingteaterforening.dk betyder blandt andet et gensyn med Mungo Parks Koldings tidligere direktør Moqi Simon Trolin, der har instrueret klassikeren "Peer Gynt" med Preben Kristensen og Anette Støvelbæk (spiller den 30. september) samt den tidligere Mungo Park Kolding-skuespiller Jesper Riefensthal, som medvirker i familieforestillingen "Emil fra Lønneberg", som spiller den 12. februar.24 forestillinger på programmet i alle genrer.