Nu går jagten ind på penge til multicenter i Lunderskov

Lunderskov: Arkitekttegningerne er klar, og en stor analyse fra DGI har fastslået, at der er behov for et samlet og tidssvarende samlingssted, hvis Lunderskov skal blive en mere aktiv og attraktiv by for både egne og nye borgere.

Så nu fem år efter, at Lunderskov Lokalråd på et borgermøde konstaterede, at der er stor opbakning til at forvandle Lunderskov Hallen og det gamle rådhus til et multicenter med om- og tilbygninger, går arbejdet i gang med at finde pengene til at få opfyldt den store drøm.

Multicentrets styregruppe har netop præsenteret blandt andre en gruppe byrådspolitikere for Tegnestuen Mejeriets helt friske forslag til, hvordan Lunderskov Multicenter kan komme til at se ud og blive en moderne ramme for en bred vifte af aktiviteter.

Torben Sandvej fra styregruppen fortæller, at centret vil koste lige knap 40 millioner kroner at realisere.

- Så det er klart, at det ikke bliver fra den ene dag til den anden. Det kan blive etapeopdelt, og det gør heller ikke så meget, hvis vi bare får de basale behov opfyldt ret hurtigt. Det vil sige tidssvarende faciliteter til idræt og nogle mere flexible forhold, så der kan foregå flere ting i centret på én gang, forklarer han.