Nu går boligbyggeri i hjertet af Vamdrup i gang

Omsider kan Vamdrup Boligselskab komme i gang med sit boligprojekt til 22,5 mio. kr. i Nørregade. Kolding Kommune har opgivet at købe to mindre huse, som skulle have været en del af projeket.

Kolding: Endelig kan Vamdrup Boligselskab komme i gang med sit planlagte byggeri af 13 almene familieboliger i Nørregade 9, hvor den efterhånden sølle udseende tidligere ungdomskole lå, indtil den blev revet ned for et års tid siden.

Nu har Kolding Kommune og Vamdrup Boligselskab nemlig opgivet at gøre flere forsøg på at få ejerne af de to små private ejendomme i Nørregade 11 og 13 til at sælge deres huse, så der kunne skabes en sammenhængende bebyggelse mellem de nye familieboliger og boligbebyggelsen længere henne ad gaden.

- Vi ville gerne have haft de to ejendomme revet ned, så der kunne laves en samlet og helstøbt bebyggelse. Men ejerne mener åbenbart, at deres ejendomme er guld værd, så nu kommer de til at ligge som en hund i et spil kegler mellem to store byggerier, siger medlem af plan-, bolig- og miljøudvalget Poul Erik Jensen (S), som ærgrer sig over, at det ikke er lykkes at skabe den rigtige løsning fra start.

- Men nu bygger vi alligevel, for der er stort behov for nye boliger i byen. Og så kan det jo være, at lodsejerne kommer på bedre tanker senere hen, siger Poul Erik Jensen.