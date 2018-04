Nu forsøger regionen at løse lægedækningsproblemer i Christiansfeld

Regionen solgte i januar to ydernumre til læger i Kolding by. Nu håber de, at det samme kan lykkes i Christiansfeld. Foto: Colourbox

Region Syddanmark har sat et nyt ydernummer til salg. Planen er, at en læge skal slå sig ned i enten Christiansfeld, Hejls eller Bjert, og at det skal løse lægedækningsproblemerne i Christiansfeld.

Christiansfeld/Hejls/Bjert: Mens Kolding Kommune og lægerne fra lægehuset Lægerne i Bjert går rundt med krydsede fingre og håber på, at sundheds- og ældreministeriet tildeler dem penge til opførelsen af et nyt lægehus i Christiansfeld, har Region Syddanmark nu også taget initiativ til at få løst lægedækningsproblemerne i Christiansfeld. Regionen har nemlig sat et nyt ydernummer til salg. Ydernummeret, som er det, en praktiserende læge får tildelt, når han eller hun skal have tilladelse til at drive praksis, kan ifølge regionens opslag komme til at ligge i enten Christiansfeld, Hejls eller Bjert. - Vi har valgt at gøre det sådan, fordi lægedækningen i det område er et fællesskab. Lægedækningen i det område hænger sammen, siger praksischef ved Region Syddanmark, Frank Ingemann Jensen. Christiansfeld har siden vinter optrådt på Region Syddanmarks liste over lægedækningstruede områder. Det skyldes, at flere af verdensarvsbyens læger nærmer sig pensionsalderen, og at der er et generationsskifte på vej. Generationsskiftet går for alvor i gang, når læge Hanne Christensen går på pension fra den 1. juni. - Der er lægedækningsproblemer i Christiansfeld, og måske kan det her være med til at hjælpe. Det håber vi på, siger Frank Ingemann Jensen.

Lægerne i Christiansfeld Der er i øjeblikket tre læger i Christiansfeld:Olga Abdi, 42 år, Museumsgade 1Lars Koch Hertel, 67 år, Lysestøbervej 4Hanne Christensen, 66 år, Kongensgade 3