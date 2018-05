Nu fjerner kommunen en grim ruin i Vamdrup

- Vi beder jo alle andre om at lade være med at have ruiner liggende. Så kan vi selvfølgelig ikke gøre det selv, siger borgmester Jørn Pedersen (V), efter at politikerne i økonomiudvalget har besluttet, at nedrivningen skal i gang.

Imidlertid har ingen købere meldt sig på banen endnu, og derfor tager kommunen nu affære for at få fjernet ruinen fra jordens overflade.

Det er Kolding Kommune, der ejer ejendommen. Kommunen købte den tilbage i 2008 med henblik på at udvikle området som industriområde, og egentlig var det planen, at nedrivningen af stuehuset og de fem driftsbygninger skulle finansieres af indtægten fra videresalget af ejendommen.

Vamdrup: Nu bliver den stærkt forfaldne landbrugsejendom på Dybdalgårdsvej 9 i Vamdrup snart revet ned, så forbipasserende slipper for at se på det sørgelige syn.

Synlig placering

By- og udviklingsforvaltningen har foreløbig bedt en håndværker om at sikre og afspærre bygningerne, så faren for at komme til skade minimeres, hvis nogle uden tilladelse skulle trænge ind på ejendommen. Det ses nemlig ofte, at især unge mennesker synes, at det er spændende at gå på opdagelse eller slå sig ned sådan nogle steder.

Men det varer altså ikke længe, før bygningerne er væk. I stedet for at sætte penge af til nedrivningen på 2019-budgettet som foreslået af forvaltningen, så har politikerne nemlig givet grønt lys for, at arbejdet går i gang med det samme.

Udgiften for selve nedbrydningen og fjernelsen af bygningen forventes at blive 1,5 millioner kroner, og de penge finansierer politikerne ved at forhøje det beløb, som de har budgetteret med at sælge jord for i år.

- Det har vi ingen bekymringer ved, for det går rigtig fint med vores jordsalg i kommunen. Og hvad angår ejendommen på Dybdalgårdsvej, så bliver den jo også nemmere at sælge, så de forfaldne bygninger er væk, forudser Jørn Pedersen.

Området ligger ud til omfartsvejen, så det er meget synligt for de mange forbipasserende.

- Så det ligger helt suverænt, mener borgmesteren.