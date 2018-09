Nu falder hammeren: Sparebudgettets første fyringer er varslet

Kolding: Kun få timer efter politikerne i Kolding Byråd vedtog kommunens stramme 2019-budget, fik de første fem medarbejdere i den kommunale administration besked på, at de skal til at lede efter et andet arbejde.

Kommunaldirektør Thomas Boe bekræfter, at fem ansatte i hans forvaltning - centralforvaltningen - allerede onsdag fik beskeden om, at kommunen "er sindet" at afskedige dem. Formuleringen skyldes, at de pågældende har høringsret i 14 dage, før fyringerne må effektueres.

- Det er gået hurtigt, ja. Det skyldes, at vi er meget opmærksomme på at skabe så lidt uro i vores organisation som muligt, forklarer han.

De fem, der står til at miste deres job, beskæftiger sig med it, intern service, kommunikation og økonomi.