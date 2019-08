Nu får Kolding også et tilbud om gratis ludomanibehandling

En ny bevilling på 14 millioner kroner fordelt over de næste to år gør det muligt for Behandlingscenter Tjele at udvide sit tilbud om gratis ludomanibehandling, så også sydjyder og fynboer lokalt får mulighed for ambulant behandling.

Behandlingscenter Tjele er Danmarks største private center for behandling af afhængighed af alkohol, hash, kokain, medicin samt spil.En Rambøll-undersøgelse viser, at 82 % af dem, der har gennemført 7-9 ugers ambulant behandling føler, at de står godt rustet med effektive værktøjer til ikke at falde tilbage til pengespil. Hele 97 % siger, at de psykisk har fået det bedre som følge af behandlingen. Kilde: Behandlingscenter Tjele

Behovet er også i Sydjylland

Ministeriet har denne gang tildelt behandlingscentret syv millioner kroner både i 2019 og 2020,

- Samtidig har ministeriet et ønske om, at tilbuddet om gratis behandling til ludomaner spredes geografisk, og det efterkommer vi nu ved at åbne i Kolding. Her regner vi med at kunne tilbyde behandling til cirka 50 ludomaner årligt, siger Jan W. Meincke.

Han understreger, at spilleafhængighed ikke kun er forbundet til casinoer eller spilleklubber i de store byer.

- Ludomaner findes overalt, fordi spillet typisk foregår i ensomhed derhjemme - fra en computer eller fra en telefon. Derfor vil det hjælpe mange i Sydjylland, at et gratis, ambulant behandlingstilbud nu også bliver let tilgængeligt i deres område. Vi ved, behovet er der, siger Jan W. Meincke.